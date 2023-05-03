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У Києві спіймали горе-крадія, який забув на місці злочину свою сумку

3 травня 2023 12:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві спіймали горе-крадія, який забув на місці злочину свою сумку
Затриманий столичний крадій. Фото: патрульна поліція Києва
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

29-річний київський зловмисник обікрав квартиру, в якій забув рюкзак із своїм приладдям. А, повернувшись на місце злочину за речами, натрапив на поліцейських.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі.

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Підозрілий рюкзак

40-річний мешканець Києва повідомив на гарячу лінію поліції 102 про те, що у тамбурі побачив чужий рюкзак, у якому виявилося приладдя для злому замків.

Поліцейські, прибувши на місце виявлення рюкзака, знайшли у під’їзді чоловіка, який і був власником наплічника.

Обікрав і сам себе підставив

Передивившись камери спостереження, правоохоронці з’ясували деталі інциденту.

29-річний зловмисник обікрав квартиру заявника, забравши у ній пакет з інструментами. Але на місці злочину чоловік забув свій рюкзак із приладдям для злому замків і повернувся, аби забрати його.

Але забрати наплічник квартирний крадій не встиг. Поліцейські затримали його і на місце інциденту слідчих для подальшого з’ясування усіх обставин справи.

Нагадаємо, на початку травня в Києві викрили учасників угруповання, яке виготовляло та збувало наркотики.

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