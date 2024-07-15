Двойное ДТП в Киеве 14 июля с руководителем детективов БЭБ Александром Ткачуком

В Киеве произошло двойное ДТП — среди пострадавших руководитель детективов БЭБ
На Столичном шоссе в Киеве в воскресенье, 14 июля, произошло двойное дорожно-транспортное происшествие. Одним из участников аварии стал руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук, получивший травму головы.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Двойная авария в Киеве 14 июля
По данным Главного управления Нацполиции Киева, автокатастрофа произошла около 13:00. По предварительной информации, столкнулись авто Dodge и "ВАЗ", впоследствии в первый въехала Toyota. В результате инцидента пострадали пассажирка Dodge и водитель Toyota.
Как сообщает hromadske, Ткачук был водителем Toyota. В результате ДТП он получил травму головы, однако источники не уточнили насколько сильно он пострадал.
В то же время издание обращалось за комментарием к БЭБ, однако там заверили, что у них нет информации об аварии.
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Напомним, что смертельное ДТП произошло в Запорожской области в пятницу, 12 июля. Сбежавший водитель сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине.
Также в Ровенской области в субботу, 6 июля, произошла автотроща, в результате которой погибли 14 человек. Одной из версий следствия есть повреждение колеса грузовика.
Добавим, что недавно произошла автокатастрофа во Львовской области на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.
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