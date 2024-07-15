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У Києві сталась подвійна ДТП — серед постраждалих керівник детективів БЕБ

15 липня 2024 00:01
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Подвійна ДТП у Києві 14 липня з керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком
Автокатастрофа у Києві. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

На Столичному шосе в Києві в неділю, 14 липня, сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода. Одним із учасників аварії став керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук, який отримав травму голови.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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За даними Головного управління Нацполіції Києва, автокатастрофа трапилась близько 13:00. За попередньою інформацією, зіткнулись авто Dodge та "ВАЗ", згодом в перше в’їхала Toyota. В результаті інциденту постраждали пасажирка Dodge та водій Toyota.

Подвійна автокатастрофа на Столичному шосе в Києві 14 липня
Автокатастрофа у Києві. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляє hromadske, Ткачук був водієм Toyota. Внаслідок ДТП він зазнав травми голови, однак джерела не уточнили наскільки сильно він постраждав.

Водночас видання зверталось за коментарем до БЕБ, однак там запевнили, що не мають інформації про аварію.

Подвійна аварія на Столичному шосе у Києві 14 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу hromadske

Більше про ДТП в Україні

Нагадаємо, що смертельна ДТП трапилась у Запорізькій області в п'ятницю, 12 липня. Водій-втікач збив та залишив військовослужбовця помирати на узбіччі.

Також у Рівненській області в суботу, 6 липня, сталася автотроща, внаслідок якої загинуло 14 людей. Однією з версій слідства є пошкодження колеса вантажівки.

Додамо, що нещодавно сталася автокатастрофа у Львівській області на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.

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