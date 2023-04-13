В Киеве произошла авария на водопроводе: движение транспорта в одном из районов частично перекрыто

Ремонтные работы по столичной улице. Фото: "Киевводоканал"

На столичной Шулявке прорвало трубу водопровода. Из-за этого ремонтные бригады вынуждены разрыть проезжую часть, а движение по улице Старокиевской частично ограничено до 17:00.

Об этом сообщает пресс-служба столичной компании "Киевводоканал".

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Авария на водопроводе

В Шевченковском районе Киева произошла авария на водопроводе.

Известно, что прорвало магистраль 250 мм на улице Старокиевской, 26, расположенной в исторической местности Шулявка.

Ремонт и перекрытая улица

"Киевводоканал" приступил к ремонтным работам на месте аварии.

Бригада ремонтников разрыла проезжую часть для ликвидации повреждения на водопроводе.

Поэтому ограничено движение транспорта по улице Старокиевской со стороны улицы Ванды Василевской.

Ограничения, по предварительным данным, будут действовать до 17:00 13 апреля. К тому времени аварию на столичном водопроводе планируют устранить полностью.

Напомним, что в прошлом, 2022 году в Киеве произошла авария на водопроводе на улице Петлюры, на подъезде к главному железнодорожному вокзалу столицы. Поэтому даже имело место проседание и провал асфальтового покрытия.