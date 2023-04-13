У Києві сталася аварія на водогоні: рух транспорту у одному з районів столиці частково перекритий

Ремонтні роботи на столичній вулиці. Фото: "Київводоканал"

На столичній Шулявці прорвало трубу водопроводу. Через це ремонтні бригади змушені розрити проїжджу частину, а рух вулицею Старокиївською частково обмежений до 17:00.

Про це повідомляє пресслужба столичної компанії "Київводоканал".

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Аварія на водогоні

У Шевченківському районі Києва сталася аварія на водогоні.

Відомо, що прорвало магістраль 250 мм на вулиці Старокиївській, 26, яка розташована в історичній місцевості Шулявка.

Ремонт і перекрита вулиця

"Київводоканал" розпочав ремонтні роботи на місці аварії.

Бригада ремонтників розрила проїжджу частину для ліквідації пошкодження на водогоні.

Через це обмежено рух транспорту по вулиці Старокиївській з боку вулиці Ванди Василевської.

Обмеження, за попередніми даними, діятиме до 17:00 13 квітня. До того часу аварію на столичному водогоні планують усунути повністю.

Нагадаємо, що минулого, 2022-го року у Києві сталася аварія на водогоні на вулиці Петлюри, на під'їзді до головного залізничного вокзалу столиці. Через це навіть мало місце просідання і провал асфальтового покриття.