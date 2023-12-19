В Киеве произошло масштабное ДТП на Северном мосту — подробности

Последствия масштабного ДТП. Фото: ДБР

В Киеве около 23:00 на Северном мосту произошло ДТП. Во время движения на опережение столкнулись несколько автомобилей и грузовик, полностью заблокировавших движение в направлении Троещины. Из-за столкновения длительное время движение грузовиков было заблокировано.

Об этом пишут киевские Telegram-каналы.

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В результате аварии заблокировали все полосы со стороны Оболони. В то же время, марштутки высаживали пассажиров, которые массово шагали домой.

"Во время движения на опережение столкнулись несколько автомобилей и грузовик, полностью заблокировавших движение в направлении Троещины", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

Напомним, вечером 18 декабря на 546-м километре автодороги Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись недалеко от села Бережаны Львовской области. В результате движение обоими полосами заблокировано.