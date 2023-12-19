Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве произошло масштабное ДТП на Северном мосту — подробности arrow

В Киеве произошло масштабное ДТП на Северном мосту — подробности

19 декабря 2023 02:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Киеве произошло масштабное ДТП на Северном мосту — подробности
Последствия масштабного ДТП. Фото: ДБР
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Киеве около 23:00 на Северном мосту произошло ДТП. Во время движения на опережение столкнулись несколько автомобилей и грузовик, полностью заблокировавших движение в направлении Троещины. Из-за столкновения длительное время движение грузовиков было заблокировано.

Об этом пишут киевские Telegram-каналы.

Читайте также:

Масштабное ДТП в Киеве — что известно

В результате аварии заблокировали все полосы со стороны Оболони. В то же время, марштутки высаживали пассажиров, которые массово шагали домой.

"Во время движения на опережение столкнулись несколько автомобилей и грузовик, полностью заблокировавших движение в направлении Троещины", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

Напомним, вечером 18 декабря на 546-м километре автодороги Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись недалеко от села Бережаны Львовской области. В результате движение обоими полосами заблокировано.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме