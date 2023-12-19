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У Києві сталася масштабна ДТП на Північному мосту — подробиці

19 грудня 2023 02:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Києві сталася масштабна ДТП на Північному мосту — подробиці
Наслідки масштабної ДТП. Фото: ДБР
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Києві близько 23:00 на Північному мосту сталася ДТП. Під час руху на випередження зіткнулося кілька автівок та вантажівка, які повністю заблокували рух в напрямку Троєщини. Через зіткнення тривалий час рух вантажівок був заблокований.

Про це пишуть київські Telegram-канали.

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Внаслідок аварії заблокували всі смуги з боку Оболоні. Водночас марштутки висаджували пасажирів, які масово крокували додому.

"Під час руху на випередження зіткнулося кілька автівок та вантажівка, які повністю заблокували рух в напрямку Троєщини", — йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих в результаті ДТП наразі немає.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня на 546-му кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі зіткнулися неподалік села Бережани Львівської області. Внаслідок цього рух обома смугами заблоковано.

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