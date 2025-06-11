ДТП в Голосеевском районе Киева 11 июня — фоторепортаж

ДТП в Киеве 11 июня. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в Голосеевском районе в среду, 11 июня, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Случилось столкновение четырех автомобилей, в результате чего перевернулся пассажирский микроавтобус.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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ДТП в Голосеевском районе Киева 11 июня

Авария произошла в 15:10. В результате столкновения пострадали три человека. Сейчас раненых осматривают врачи.

ДТП в Киеве 11 июня. Фото: Новини.LIVE

ДТП в Киеве 11 июня. Фото: Новини.LIVE

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС и врачи.

ДТП в Киеве 11 июня. Фото: Новини.LIVE

ДТП в Киеве 11 июня. Фото: Новини.LIVE

Обстоятельства столкновения автомобилей устанавливаются. Сейчас дорога перекрыта, а в сторону центра сформировалась большая пробка.

Напомним, 8 июня в Одесской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево.

А 2 июня в Луцке в результате аварии погибли супруги. Кроме того, есть раненые дети.