ДТП в Голосеевском районе Киева 11 июня — фоторепортаж

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса — фото
В Киеве в Голосеевском районе в среду, 11 июня, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Случилось столкновение четырех автомобилей, в результате чего перевернулся пассажирский микроавтобус.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
ДТП в Голосеевском районе Киева 11 июня
Авария произошла в 15:10. В результате столкновения пострадали три человека. Сейчас раненых осматривают врачи.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС и врачи.
Обстоятельства столкновения автомобилей устанавливаются. Сейчас дорога перекрыта, а в сторону центра сформировалась большая пробка.
Напомним, 8 июня в Одесской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево.
А 2 июня в Луцке в результате аварии погибли супруги. Кроме того, есть раненые дети.
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