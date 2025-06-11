ДТП в Голосіївському районі Києва 11 червня — фоторепортаж

ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

У Києві в Голосіївському районі у середу, 11 червня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Відбулося зіткнення чотирьох автомобілів, внаслідок чого перекинувся пасажирський мікроавтобус.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

ДТП в Голосіївському районі Києва 11 червня

Аварія сталася о 15:10. Внаслідок зіткнення постраждали троє людей. Наразі поранених оглядають лікарі.

ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі.

ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

Обставини зіткнення автомобілів встановлюються. Наразі дорога перекрита, а в сторону центру сформувався великий затор.

Нагадаємо, 8 червня в Одеській області сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у дерево.

А 2 червня у Луцьку внаслідок аварії загинуло подружжя. Крім того, є поранені діти.