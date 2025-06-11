ДТП в Голосіївському районі Києва 11 червня — фоторепортаж

У Києві сталася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса — фото
У Києві в Голосіївському районі у середу, 11 червня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Відбулося зіткнення чотирьох автомобілів, внаслідок чого перекинувся пасажирський мікроавтобус.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
ДТП в Голосіївському районі Києва 11 червня
Аварія сталася о 15:10. Внаслідок зіткнення постраждали троє людей. Наразі поранених оглядають лікарі.
На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі.
Обставини зіткнення автомобілів встановлюються. Наразі дорога перекрита, а в сторону центру сформувався великий затор.
Нагадаємо, 8 червня в Одеській області сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у дерево.
А 2 червня у Луцьку внаслідок аварії загинуло подружжя. Крім того, є поранені діти.
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