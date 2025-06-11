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Головна Київ У Києві сталася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса — фото

У Києві сталася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса — фото

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Дата публікації: 11 червня 2025 17:00
ДТП в Голосіївському районі Києва 11 червня — фоторепортаж
ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

У Києві в Голосіївському районі у середу, 11 червня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Відбулося зіткнення чотирьох автомобілів, внаслідок чого перекинувся пасажирський мікроавтобус.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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ДТП в Голосіївському районі Києва 11 червня

Аварія сталася о 15:10. Внаслідок зіткнення постраждали троє людей. Наразі поранених оглядають лікарі.

ДТП у Києві 11 червня
ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE
ДТП у Голосіївському районі Києва 11 червня
ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі. 

ДТП на Голосіївському проспекті 11 червня
ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE
Аварія в Києві 11 червня
ДТП у Києві 11 червня. Фото: Новини.LIVE

Обставини зіткнення автомобілів встановлюються. Наразі дорога перекрита, а в сторону центру сформувався великий затор.

Нагадаємо, 8 червня в Одеській області сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у дерево.

А 2 червня у Луцьку внаслідок аварії загинуло подружжя. Крім того, є поранені діти.

ДТП Київ аварія затори автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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