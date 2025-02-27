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В Киеве произошел масштабный пожар на СТО - фоторепортаж

27 февраля 2025 13:32
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве произошел масштабный пожар на СТО
Сотрудник ГСЧС возле сгоревшего здания. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве в районе Дарницкой площади в четверг, 27 февраля, произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания. В районе возгорания работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE.

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"Около 11:45 начали поступать сообщения о пожаре в Днепровском районе столицы. Во время следования на место происшествия спасатели сообщали, что видят густой черный дым. По прибытию стало понятно, что возгорание произошло в двух зданиях станции технического обслуживания", — сообщил представитель ГСЧС в городе Киеве Павел Петров.

Петров также сообщил, что сейчас пожар локализован на площади 300 м2. По его словам, спасатели продолжают разбирать и поливать конструкцию, чтобы ликвидировать возгорание. На месте происшествия работают девять единиц техники и около сорока спасателей.

"По предварительным данным пострадавших в результате инцидента нет", — отметил Петров.

СТО
Сотрудники ГСЧС на месте пожара. Фото: Новини.LIVE
пожежа на СТО
Пожарные борются с огнем. Фото: Новини.LIVE
пожежа в Києві
СТО, на которой произошел пожар. Фото: Новини.LIVE
горить СТО
Сотрудник ГСЧС тушит огонь. Фото: Новини.LIVE
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Пожар на СТО. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Одессе загорелся жилой дом. Из-за сильного задымления спасатели работали по повышенному номеру вызова. Из пожара спасли четырех человек.

Напомним, во Львове на улице Владимира Великого произошел пожар в многоэтажке. Огонь едва не унес жизнь пожилой женщины.

Киев пожар ГСЧС спасатели СТО
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