В Киеве произошел масштабный пожар на СТО

Сотрудник ГСЧС возле сгоревшего здания. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в районе Дарницкой площади в четверг, 27 февраля, произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания. В районе возгорания работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE.

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"Около 11:45 начали поступать сообщения о пожаре в Днепровском районе столицы. Во время следования на место происшествия спасатели сообщали, что видят густой черный дым. По прибытию стало понятно, что возгорание произошло в двух зданиях станции технического обслуживания", — сообщил представитель ГСЧС в городе Киеве Павел Петров.

Петров также сообщил, что сейчас пожар локализован на площади 300 м2. По его словам, спасатели продолжают разбирать и поливать конструкцию, чтобы ликвидировать возгорание. На месте происшествия работают девять единиц техники и около сорока спасателей.

"По предварительным данным пострадавших в результате инцидента нет", — отметил Петров.

Сотрудники ГСЧС на месте пожара. Фото: Новини.LIVE

Пожарные борются с огнем. Фото: Новини.LIVE

СТО, на которой произошел пожар. Фото: Новини.LIVE

Сотрудник ГСЧС тушит огонь. Фото: Новини.LIVE

Пожар на СТО. Фото: Новини.LIVE

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