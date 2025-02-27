У Києві сталася масштабна пожежа на СТО — фоторепортаж
У Києві в районі Дарницької площі у четвер, 27 лютого, сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування. В районі загоряння працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.
Пожежа на СТО в Києві
"Близько 11:45 почали надходити повідомлення про пожежу у Дніпровському районі столиці. Під час слідування на місце події рятувальники повідомляли, що бачать густий чорний дим. По прибуттю стало зрозміло, що загоряння сталося в двох будівлях станції технічного обслуговування", — повідомив речник ДСНС у місті Києві Павло Петров.
Петров також повідомив, що наразі пожежу локалізовано на площі 300 м2. За його словами, рятувальники продовжують розбирати і поливати конструкцію, щоб ліквідувати загоряння. На місці події працюють дев'ять одиниць техніки та близько сорока рятувальників.
"За попередніми даними постраждалих внаслідок інциденту нема", — зазначив Петров.
Раніше ми писали, що в Одесі загорівся житловий будинок. Через сильне задимлення рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. З пожежі врятували чотирьох людей.
Нагадаємо, у Львові на вулиці Володимира Великого сталася пожежа в багатоповерхівці. Вогонь ледь не забрав життя літньої жінки.
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