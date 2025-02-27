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У Києві сталася масштабна пожежа на СТО — фоторепортаж

27 лютого 2025 13:32
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві сталася масштабна пожежа на СТО
Співробітник ДСНС біля згорілої будівлі. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві в районі Дарницької площі у четвер, 27 лютого, сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування. В районі загоряння працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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"Близько 11:45 почали надходити повідомлення про пожежу у Дніпровському районі столиці. Під час слідування на місце події рятувальники повідомляли, що бачать густий чорний дим. По прибуттю стало зрозміло, що загоряння сталося в двох будівлях станції технічного обслуговування", — повідомив речник ДСНС у місті Києві Павло Петров. 

Петров також повідомив, що наразі пожежу локалізовано на площі 300 м2. За його словами, рятувальники продовжують розбирати і поливати конструкцію, щоб ліквідувати загоряння. На місці події працюють дев'ять одиниць техніки та близько сорока рятувальників.

"За попередніми даними постраждалих внаслідок інциденту нема", — зазначив Петров.

СТО
Співробітники ДСНС на місці пожежі. Фото: Новини.LIVE
пожежа на СТО
Пожежники борються з вогнем. Фото: Новини.LIVE
пожежа в Києві
СТО, на якій сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE
горить СТО
Співробітник ДСНС гасить вогонь. Фото: Новини.LIVE
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Пожежа на СТО. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що в Одесі загорівся житловий будинок. Через сильне задимлення рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. З пожежі врятували чотирьох людей.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Володимира Великого сталася пожежа в багатоповерхівці. Вогонь ледь не забрав життя літньої жінки.

Київ пожежа ДСНС рятувальники СТО
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