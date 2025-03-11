Погоня со стрельбой в Киеве — в полиции прокомментировали

Полицейские стоят возле автомобиля. Фото: Київ Вечірній

Сегодня, 11 марта, в сети появилось видео погони со стрельбой. Полицейский вцепился за дверцу и окно "мерса", однако водитель не остановился. Правоохранители открыли огонь.

Видео опубликовали в телеграмм-канале.

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Официальный комментарий полиции

Как отметили в полиции, инцидент произошел во время патрулирования в Днепровском районе столицы. Правоохранители остановили водителя автомобиля Mercedes за нарушение правил дорожного движения.

"Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия", — говорится в сообщении.

Сообщение патрульной полиции. Фото: скриншот

Чтобы остановить противоправные действия водителя, патрульный полицейский произвел выстрел в направлении транспортного средства. Правда, водителя это не остановило.

"Сейчас мы разыскиваем нарушителя. Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой", — отметили в полиции.

Напомним, ранее в Харькове работник ТЦК открыл огонь из пистолета. Это произошло после того, как военнообязанный мужчина пытался убежать.

Также во Львове судили мужчину, который выстрелил в остановку общественного транспорта. Из-за этого часть стеклянного корпуса рассыпалась.