Погоня зі стріляниною в Києві — в поліції прокоментували

Поліцейські стоять біля автомобіля. Фото: Київ Вечірній

Сьогодні, 11 березня, у мережі з'явилось відео погоні зі стріляниною. Поліцейський вчепився за дверцята та вікно "мерса", однак керманич не зупинився. Правоохоронці відкрили вогонь.

Відео опублікували в телеграм-каналі.

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Офіційний коментар поліції

Як зазначили у поліції, інцидент стався під час патрулювання у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці зупинили водія автомобіля Mercedes за порушення правил дорожнього руху.

"Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення патрульної поліції. Фото: скриншот

Аби зупинити протиправні дії керманича, патрульний поліцейський здійснив постріл у напрямку транспортного засобу. Щоправда, водія це не зупинило.

"Наразі ми розшукуємо порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою", — зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше у Харкові працівник ТЦК відкрив вогонь з пістолета. Це сталося після того, як військовозобов'язаний чоловік намагався втекти.

Також у Львові судили чоловіка, який вистрелив у зупинку громадського транспорту. Через це частина скляного корпусу розсипалась.