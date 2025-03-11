Погоня зі стріляниною в Києві — в поліції прокоментували

У Києві сталася погоня зі стріляниною — реакція поліції
Сьогодні, 11 березня, у мережі з'явилось відео погоні зі стріляниною. Поліцейський вчепився за дверцята та вікно "мерса", однак керманич не зупинився. Правоохоронці відкрили вогонь.
Відео опублікували в телеграм-каналі.
Офіційний коментар поліції
Як зазначили у поліції, інцидент стався під час патрулювання у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці зупинили водія автомобіля Mercedes за порушення правил дорожнього руху.
"Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події", — йдеться у повідомленні.
Аби зупинити протиправні дії керманича, патрульний поліцейський здійснив постріл у напрямку транспортного засобу. Щоправда, водія це не зупинило.
"Наразі ми розшукуємо порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою", — зазначили у поліції.
Нагадаємо, раніше у Харкові працівник ТЦК відкрив вогонь з пістолета. Це сталося після того, як військовозобов'язаний чоловік намагався втекти.
Також у Львові судили чоловіка, який вистрелив у зупинку громадського транспорту. Через це частина скляного корпусу розсипалась.
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