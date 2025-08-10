Видео
Главная Киев В Киеве произошел пожар в квартире — погиб человек

В Киеве произошел пожар в квартире — погиб человек

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 16:44
Пожар в квартире в Киеве 10 августа — погибла женщина
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Киеве в ночь на 10 августа произошел пожар в квартире пятиэтажки в Днепровском районе. В результате возгорания погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Пожар в квартире в Киеве

Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки. Из-за сильного задымления с верхних этажей эвакуировали трех человек.

"К сожалению, в одной из квартир было обнаружено тело женщины. Пожар ликвидирован, его причина устанавливается", — добавили в ГСЧС.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области произошел масштабный пожар, в результате которого были уничтожены сухая трава, стерня и лесопосадка.

А недавно во Львове произошел пожар в гостинице. В полиции сообщили, что сдетонировала батарея электроскутера.

Киев пожар ГСЧС огонь квартира
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
