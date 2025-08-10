Пожар в квартире в Киеве 10 августа — погибла женщина

В Киеве произошел пожар в квартире — погиб человек
В Киеве в ночь на 10 августа произошел пожар в квартире пятиэтажки в Днепровском районе. В результате возгорания погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Пожар в квартире в Киеве
Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки. Из-за сильного задымления с верхних этажей эвакуировали трех человек.
"К сожалению, в одной из квартир было обнаружено тело женщины. Пожар ликвидирован, его причина устанавливается", — добавили в ГСЧС.
