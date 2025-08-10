Пожежа в квартирі в Києві 10 серпня — загинула жінка

У Києві сталася пожежа у квартирі — загинула людина
У Києві у ніч проти 10 серпня сталася пожежа в квартирі пʼятиповерхівки у Дніпровському районі. Внаслідок загоряння загинула людина.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Пожежа в квартирі в Києві
Загоряння сталося в одній із квартир на четвертому поверсі пʼятиповерхівки. Через сильне задимлення з верхніх поверхів евакуювали трьох людей.
"На жаль, в одній із квартир було виявлено тіло жінки. Пожежу ліквідовано, її причина встановлюється", — додали в ДСНС.
