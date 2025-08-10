Відео
Головна Київ У Києві сталася пожежа у квартирі — загинула людина

У Києві сталася пожежа у квартирі — загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 16:44
Пожежа в квартирі в Києві 10 серпня — загинула жінка
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

У Києві у ніч проти 10 серпня сталася пожежа в квартирі пʼятиповерхівки у Дніпровському районі. Внаслідок загоряння загинула людина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Пожежа в квартирі в Києві

Загоряння сталося в одній із квартир на четвертому поверсі пʼятиповерхівки. Через сильне задимлення з верхніх поверхів евакуювали трьох людей.

"На жаль, в одній із квартир було виявлено тіло жінки. Пожежу ліквідовано, її причина встановлюється", — додали в ДСНС.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області сталася масштабна пожежа, внаслідок якої було знищено суху траву, стерню та лісопосадку.

А нещодавно у Львові сталася пожежа в готелі. У поліції повідомили, що здетонувала батарея електроскутера.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
