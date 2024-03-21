В Киеве произошел пожар — в ГСЧС сообщили о погибшем и пострадавшем

Спасатель при пожаре в Киеве. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что в Киеве в среду, 20 марта, произошел пожар в жилом доме, в результате чего есть погибший и пострадавший. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.

Об этом пресс-служба ГСЧС сообщает в Facebook.

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Пожар в Киеве 20 марта

"В 19:15 возник пожар в жилом доме по ул. Марии Капнист. Возгорание произошло на 4 этаже с распространением пламени на 5 этаж и крыши дома", — отметили в ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС тушат пожар в Киеве. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Там рассказали, что спасатели эвакуировали жителей дома. Предварительно, один человек пострадал, а также есть погибший.

Спасатель при пожаре в Киеве. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Кроме того, к тушению огня привлечены 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 спасателей. Пожар локализован, однако его ликвидация продолжается.

Работник ГСЧС при пожаре в Киеве. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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Напомним, что большой пожар произошел в Харькове в среду, 20 марта. Загорелись аэрозольные баллончики с краской в складском здании.

Также мы писали, что в Одессе произошел пожар в квартире многоэтажки в среду, 20 марта. В результате погибла хозяйка дома.

Добавим, что в окрестностях одного из сел Харьковской области произошел масштабный пожар вечером, 13 марта. Причиной возгорания стала безответственность людей, самостоятельно сжигающих мусор и прошлогодней сухости.