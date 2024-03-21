У Києві сталася пожежа — в ДСНС повідомили про загиблого та постраждалого
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що в Києві в середу, 20 березня, сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок чого є загиблий та постраждалий. Наразі ліквідація пожежі триває.
Про це пресслужба ДСНС повідомляє в Facebook.
Пожежа в Києві 20 березня
"О 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку", — зазначили в ДСНС.
Там розповіли, що рятувальники евакуювали мешканців будинку. Попередньо, одна людина постраждала, а також є загиблий.
Крім того, до гасіння вогню залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 40 рятувальників. Наразі пожежу локалізовано, однак її ліквідація триває.
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Нагадаємо, що велика пожежа сталась у Харкові у середу, 20 березня. Зайнялись аерозольні балончики з фарбою у складській будівлі.
Також ми писали, що в Одесі сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки у середу, 20 березня. Внаслідок цього загинула господарка помешкання.
Додамо, що на околицях одного із сіл Харківської області сталася масштабна пожежа увечері, 13 березня. Причиною загоряння стала безвідповідальність людей, які самостійно спалюють сміття і торішній сухостій.
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