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У Києві сталася пожежа — в ДСНС повідомили про загиблого та постраждалого

21 березня 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві сталася пожежа — в ДСНС повідомили про загиблого та постраждалого
Рятувальник під час пожежі в Києві. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що в Києві в середу, 20 березня, сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок чого є загиблий та постраждалий. Наразі ліквідація пожежі триває.

Про це пресслужба ДСНС повідомляє в Facebook.

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"О 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку", — зазначили в ДСНС.

Працівники ДСНС гасять пожежу в Києві
Працівники ДСНС гасять пожежу в Києві. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Там розповіли, що рятувальники евакуювали мешканців будинку. Попередньо, одна людина постраждала, а також є загиблий.

Рятувальник під час пожежі в Києві
Рятувальник під час пожежі в Києві. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Крім того, до гасіння вогню залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 40 рятувальників. Наразі пожежу локалізовано, однак її ліквідація триває.

Працівник ДСНС під час пожежі в Києві
Працівник ДСНС під час пожежі в Києві. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Більше новин про пожежі

Нагадаємо, що велика пожежа сталась у Харкові у середу, 20 березня. Зайнялись аерозольні балончики з фарбою у складській будівлі.

Також ми писали, що в Одесі сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки у середу, 20 березня. Внаслідок цього загинула господарка помешкання.

Додамо, що на околицях одного із сіл Харківської області сталася масштабна пожежа увечері, 13 березня. Причиною загоряння стала безвідповідальність людей, які самостійно спалюють сміття і торішній сухостій. 

Київ
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