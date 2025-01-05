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В Киеве произошел пожар в квартире — погибли два человека

5 января 2025 20:58
Аркадий Пастула - Редактор
Пожар в квартире в Деснянском районе Киева 5 января — в ГСЧС сообщили о погибших
Пожар в Киеве 5 января. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве в воскресенье, 5 января, произошел пожар в квартире в Деснянском районе. В результате этого погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Пожар в Киеве 5 января

Пожар произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Ореста Левицкого. Пожарные обнаружили тела двух человек, еще один — пострадал.

Пожар в Деснянском районе Киева 5 января
Пожар в Киеве 5 января. Фото: ГСЧС
ГСЧС ликвидируют пожар в Киеве 5 января
Пожар в Киеве 5 января. Фото: ГСЧС
В Киеве произошел пожар в квартире 5 января
Пожар в Киеве 5 января. Фото: ГСЧС

"Пожар ликвидирован. Его тушение осложнялось сильной запаркованностью придомовой территории и захламленностью помещения, в котором возникло возгорание", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 4 января в городе Пивденное Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Ранее в Одессе взорвалась аккумуляторная батарея. В результате этого пострадало жилье.

Киев смерть пожар ГСЧС спасатели

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