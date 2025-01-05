Пожар в квартире в Деснянском районе Киева 5 января — в ГСЧС сообщили о погибших

В Киеве произошел пожар в квартире — погибли два человека
В Киеве в воскресенье, 5 января, произошел пожар в квартире в Деснянском районе. В результате этого погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Пожар в Киеве 5 января
Пожар произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Ореста Левицкого. Пожарные обнаружили тела двух человек, еще один — пострадал.
"Пожар ликвидирован. Его тушение осложнялось сильной запаркованностью придомовой территории и захламленностью помещения, в котором возникло возгорание", — говорится в сообщении.
Напомним, 4 января в городе Пивденное Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате инцидента пострадали шесть человек.
Ранее в Одессе взорвалась аккумуляторная батарея. В результате этого пострадало жилье.
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