Пожежа в квартирі в Деснянському районі Києва 5 січня — у ДСНС повідомили про загиблих

Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС

У Києві у неділю, 5 січня, сталася пожежа в квартирі в Деснянському районі. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Пожежа в Києві 5 січня

Пожежа сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Ореста Левицького. Вогнеборці виявили тіла двох людей, ще одна особа постраждала.

Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС

Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС

Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС

"Пожежу ліквідовано. Її гасіння ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 січня у місті Південному Харківської області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали шестеро осіб.

Раніше в Одесі вибухнула акумуляторна батарея. Внаслідок цього постраждало житло.