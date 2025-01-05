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У Києві сталася пожежа в квартирі — загинули дві людини

5 січня 2025 20:58
Аркадій Пастула - Редактор
Пожежа в квартирі в Деснянському районі Києва 5 січня — у ДСНС повідомили про загиблих
Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві у неділю, 5 січня, сталася пожежа в квартирі в Деснянському районі. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Пожежа в Києві 5 січня

Пожежа сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Ореста Левицького. Вогнеборці виявили тіла двох людей, ще одна особа постраждала.

Пожежа в Деснянському районі Києва 5 січня
Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС
ДСНС ліквідовують пожежу в Києві 5 січня
Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС
У Києві сталася пожежа в квартирі 5 січня
Пожежа в Києві 5 січня. Фото: ДСНС

"Пожежу ліквідовано. Її гасіння ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 січня у місті Південному Харківської області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали шестеро осіб.

Раніше в Одесі вибухнула акумуляторна батарея. Внаслідок цього постраждало житло.

Київ смерть пожежа ДСНС рятувальники

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