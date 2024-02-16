В Киеве произошел пожар в школе — что известно
В Соломенском районе Киева 16 февраля произошел пожар в одной из гимназий. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали, никто не пострадал.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Пожар в школе в Киеве
В КГГА рассказали, что возгорание произошло в столовой. На место сразу приехали экстренные службы и эвакуировали из учебного заведения всех учеников и персонал.
К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели быстро локализовали пожар.
Напомним, 16 февраля в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Потушить огонь пытались в течение часа.
Кроме того, 15 февраля в Москве произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".
В тот же день пылала и Курская область. По словам местных властей, горела нефтебаза якобы в результате атаки дронов.
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