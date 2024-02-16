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В Киеве произошел пожар в школе — что известно

16 февраля 2024 11:18
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В Киеве произошел пожар в школе — что известно
Пожарная машина возле учебного заведения. Иллюстративное фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Соломенском районе Киева 16 февраля произошел пожар в одной из гимназий. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали, никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Пожар в школе в Киеве

В КГГА рассказали, что возгорание произошло в столовой. На место сразу приехали экстренные службы и эвакуировали из учебного заведения всех учеников и персонал.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели быстро локализовали пожар.

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Скриншот сообщения КГГА в Telegram

Напомним, 16 февраля в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Потушить огонь пытались в течение часа.

Кроме того, 15 февраля в Москве произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".

В тот же день пылала и Курская область. По словам местных властей, горела нефтебаза якобы в результате атаки дронов.

школы
эвакуация
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ГСЧС
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школьники

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