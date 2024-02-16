В Киеве произошел пожар в школе — что известно

Пожарная машина возле учебного заведения. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева 16 февраля произошел пожар в одной из гимназий. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали, никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Пожар в школе в Киеве

В КГГА рассказали, что возгорание произошло в столовой. На место сразу приехали экстренные службы и эвакуировали из учебного заведения всех учеников и персонал.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели быстро локализовали пожар.

Скриншот сообщения КГГА в Telegram

Напомним, 16 февраля в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Потушить огонь пытались в течение часа.

Кроме того, 15 февраля в Москве произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".

В тот же день пылала и Курская область. По словам местных властей, горела нефтебаза якобы в результате атаки дронов.