У Києві сталася пожежа в школі — що відомо

Пожежна машина біля навчального закладу. Ілюстративне фото: ДСНС

У Солом'янському районі Києва 16 лютого трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Пожежа у школі в Києві

У КМДА розповіли, що загоряння сталося у шкільній їдальні. На місце одразу приїхали усі екстренні служби та евакуювали з навчального закладу усіх учнів та персонал.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники швидко локалізували пожежу.

Скриншот допису КМДА в Telegram

Нагадаємо, 16 лютого у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Приборкати вогонь намагались упродовж години.

Крім того, 15 лютого у Москві сталася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall".

Того ж дня палала і Курська область. За словами місцевої влади, горіла нафтобаза нібито внаслідок атаки дронів.