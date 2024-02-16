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У Києві сталася пожежа в школі — що відомо

16 лютого 2024 11:18
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У Києві сталася пожежа в школі — що відомо
Пожежна машина біля навчального закладу. Ілюстративне фото: ДСНС
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У Солом'янському районі Києва 16 лютого трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Пожежа у школі в Києві

У КМДА розповіли, що загоряння сталося у шкільній їдальні. На місце одразу приїхали усі екстренні служби та евакуювали з навчального закладу усіх учнів та персонал.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники швидко локалізували пожежу. 

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Скриншот допису КМДА в Telegram

Нагадаємо, 16 лютого у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Приборкати вогонь намагались упродовж години.

Крім того, 15 лютого у Москві сталася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall".

Того ж дня палала і Курська область. За словами місцевої влади, горіла нафтобаза нібито внаслідок атаки дронів.

школи
евакуація
пожежа
ДСНС
рятувальники
школярі

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