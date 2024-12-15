Пожар в студенческом общежитии в Киеве 15 декабря — фото

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

В Киеве в воскресенье, 15 декабря, произошел пожар в студенческом общежитии на улице Лейпцигской. Причину будут устанавливать правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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Спасатели установили, что пожар произошел на третьем этаже в одной из комнат общежития.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в общежитии. Фото: ГСЧС

"Возгорание локализовали в 09:22 на площади 5 кв. м, ликвидировали в 09:35. В ходе тушения с верхних этажей на свежий воздух выведены 11 человек", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара работало 20 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, 12 декабря во Львове произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого едва не погибла женщина.

Ранее сосед спас четырех детей во время пожара в Николаеве. Возгорание произошло в жилом доме.