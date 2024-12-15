Пожар в студенческом общежитии в Киеве 15 декабря — фото

В Киеве произошел пожар в студенческом общежитии — фото
В Киеве в воскресенье, 15 декабря, произошел пожар в студенческом общежитии на улице Лейпцигской. Причину будут устанавливать правоохранители.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Пожар в общежитии Киева
Спасатели установили, что пожар произошел на третьем этаже в одной из комнат общежития.
"Возгорание локализовали в 09:22 на площади 5 кв. м, ликвидировали в 09:35. В ходе тушения с верхних этажей на свежий воздух выведены 11 человек", — говорится в сообщении.
На месте пожара работало 20 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, 12 декабря во Львове произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого едва не погибла женщина.
Ранее сосед спас четырех детей во время пожара в Николаеве. Возгорание произошло в жилом доме.
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