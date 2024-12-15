Пожежа в студентському гуртожитку в Києві 15 грудня — фото

У Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку — фото
У Києві у неділю, 15 грудня, сталася пожежа в студентському гуртожитку на вулиці Лейпцизькій. Причину встановлюватимуть правоохоронці.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.
Пожежа в гуртожитку Києва
Рятувальники встановили, що пожежа сталася на третьому поверсі в одній з кімнат гуртожитку.
"Загоряння локалізували о 09:22 на площі 5 кв. м, ліквідували о 09:35. В ході гасіння з верхніх поверхів на свіже повітря виведено 11 осіб", — йдеться у повідомленні.
На місці пожежі працювало 20 осіб особового складу та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, 12 грудня у Львові сталася пожежа в багатоквартирному будинку, внаслідок якої ледь не загинула жінка.
Раніше сусід врятував чотирьох дітей під час пожежі в Миколаєві. Загоряння сталося в житловому будинку.
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