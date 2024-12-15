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У Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку — фото

15 грудня 2024 14:57
Аркадій Пастула - Редактор
Пожежа в студентському гуртожитку в Києві 15 грудня — фото
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві у неділю, 15 грудня, сталася пожежа в студентському гуртожитку на вулиці Лейпцизькій. Причину встановлюватимуть правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

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Рятувальники встановили, що пожежа сталася на третьому поверсі в одній з кімнат гуртожитку.

Пожежа в гуртожитку Києва 15 грудня
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
У Києві сталася пожежа в гуртожитку
Наслідки пожежі в гуртожитку. Фото: ДСНС

"Загоряння локалізували о 09:22 на площі 5 кв. м, ліквідували о 09:35. В ході гасіння з верхніх поверхів на свіже повітря виведено 11 осіб", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в студенстському гуртожитку Києва 15 грудня
​Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
У Києві 15 грудня спалахнула пожежа в гуртожитку
​Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

На місці пожежі працювало 20 осіб особового складу та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. 

Нагадаємо, 12 грудня у Львові сталася пожежа в багатоквартирному будинку, внаслідок якої ледь не загинула жінка.

Раніше сусід врятував чотирьох дітей під час пожежі в Миколаєві. Загоряння сталося в житловому будинку.

Київ студенти пожежа ДСНС гуртожиток рятувальники

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