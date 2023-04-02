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В Киеве произошло серьезное ДТП с тремя машинами: есть пострадавшие

2 апреля 2023 16:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Полиция на дороге
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 2 апреля, в районе Печерского района в Киеве произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась. По предварительной информации, были зарегистрированы пострадавшие. 

Сообщение о случившемся было размещено в социальных сетях

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Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны, и следователи проводят расследование. На опубликованном видео можно увидеть, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, а само ДТП произошло на дороге в сторону Печерского путепровода.

На данный момент неизвестно, сколько человек пострадало в результате столкновения.

Напомним, что в Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами. Количество пострадавших пока неизвестно.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 28 марта, на Волочищине. В настоящее время на месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП.

Предварительно установили, что водитель автобуса "Неоплан" сообщением "Варшава — Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

В салоне на тот момент находились 25 пассажиров, среди которых двое детей. В настоящее время с ними работают медики, определяющие степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже.

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