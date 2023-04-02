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У Києві сталася серйозна ДТП із трьома машинами: є постраждалі

2 квітня 2023 16:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція на дорозі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 2 квітня, в районі Печерського району в Києві сталася страшна ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої одна з машин перекинулася. За попередньою інформацією, було зареєстровано постраждалих.

Повідомлення про те, що сталося, було розміщено в соціальних мережах.

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Обставини та причини аварії наразі невідомі, і слідчі проводять розслідування. На опублікованому відео можна побачити, що на місці події працюють правоохоронні органи, а сама ДТП сталася на дорозі у бік Печерського шляхопроводу.

Наразі невідомо, скільки людей постраждало внаслідок зіткнення.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області перекинувся автобус із пасажирами. Кількість постраждалих поки невідома.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП.

Попередньо встановили, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава — Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У салоні на той момент було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше.

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