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В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 4 авто

29 сентября 2023 07:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 4 авто
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 28 сентября, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Сообщается, что авария произошла около 18:00 на улице Наумова в Святошинском районе Киева.

По данным полиции, водитель автомобиля "Mitsubishi Lancer" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся сразу с тремя легковушками "Kia Sorento", "Skoda Fabia" и "Renault Sandero".

В результате ДТП водитель и пассажир авто "Mitsubishi Lancer" погибли, водитель и пассажир легковушки "Kia Sorento" получили телесные повреждения.

ДТП в Киеве
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева\Facebook

Напомним, 28 сентября в Запорожье маршрутка с пассажирами влетела в столб и перевернулась. В результате ДТП травмировалось 7 человек и водитель.

Добавим, в Кривом Роге произошла авария в Центрально-Городском районе города. По предварительному сообщению, в автомобиле был якобы пассажир, он не пострадал.

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