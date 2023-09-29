В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 4 авто

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева\Facebook

Вечером, 28 сентября, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Сообщается, что авария произошла около 18:00 на улице Наумова в Святошинском районе Киева.

По данным полиции, водитель автомобиля "Mitsubishi Lancer" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся сразу с тремя легковушками "Kia Sorento", "Skoda Fabia" и "Renault Sandero".

В результате ДТП водитель и пассажир авто "Mitsubishi Lancer" погибли, водитель и пассажир легковушки "Kia Sorento" получили телесные повреждения.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева\Facebook

Напомним, 28 сентября в Запорожье маршрутка с пассажирами влетела в столб и перевернулась. В результате ДТП травмировалось 7 человек и водитель.

Добавим, в Кривом Роге произошла авария в Центрально-Городском районе города. По предварительному сообщению, в автомобиле был якобы пассажир, он не пострадал.