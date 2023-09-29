У Києві сталася смертельна ДТП за участі 4 авто

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва\Facebook

Увечері, 28 вересня, у Києві сталася смертельна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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Повідомляється, що аварія сталася близько 18:00 на вулиці Наумова, що у Святошинському районі Києва.

За даними поліції, водій автомобіля "Mitsubishi Lancer" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся відразу з трьома легковиками "Kia Sorento", "Skoda Fabia" та "Renault Sandero".

Внаслідок ДТП водій та пасажир авто "Mitsubishi Lancer" загинули, водій і пасажир легковика "Kia Sorento" отримали тілесні ушкодження.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва\Facebook

Нагадаємо, 28 вересня в Запоріжжі маршрутка із пасажирами влетіла у стовп та перевернулась. В результаті ДТП травмувалося 7 осіб та водій.

Додамо, у Кривому Розі сталася аварія у Центрально-Міському районі міста. За попереднім повідомленням, в автомобілі був нібито пасажир, він не постраждав.