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У Києві сталася смертельна ДТП за участі 4 авто

29 вересня 2023 07:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві сталася смертельна ДТП за участі 4 авто
Наслідки ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 28 вересня, у Києві сталася смертельна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії є загиблі та постраждалі. 

Про це повідомляє Поліція Києва. 

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Повідомляється, що аварія сталася близько 18:00  на вулиці Наумова, що у Святошинському районі Києва. 

За даними поліції, водій автомобіля "Mitsubishi Lancer" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся відразу з трьома легковиками "Kia Sorento", "Skoda Fabia" та "Renault Sandero".

Внаслідок ДТП водій та пасажир авто "Mitsubishi Lancer" загинули, водій і пасажир легковика "Kia Sorento" отримали тілесні ушкодження. 

ДТП в Києві
Наслідки ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва\Facebook

Нагадаємо, 28 вересня в Запоріжжі маршрутка із пасажирами влетіла у стовп та перевернулась. В результаті ДТП травмувалося 7 осіб та водій. 

Додамо, у Кривому Розі сталася аварія у Центрально-Міському районі міста. За попереднім повідомленням, в автомобілі був нібито пасажир, він не постраждав.

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