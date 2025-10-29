Видео
Видео

Главная Киев В Киеве стартовал международный фестиваль "Молодость" — детали

В Киеве стартовал международный фестиваль "Молодость" — детали

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 23:54
обновлено: 23:55
В Киеве начался международный кинофестиваль Молодость — что известно
Люди в кинотеатре. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве начался международный фестиваль "Молодость". Показы проходят в кинотеатре "Жовтень" и Доме кино.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в эфире "Київський час" в среду, 29 октября.

Международный фестиваль "Молодость" в Киеве

В нынешней программе есть немало проектов, которые были сняты совместно с Украиной или с участием отечественных актеров.

Всего отобрано 158 фильмов:

  • национальные;
  • международные;
  • короткометражные;
  • студенческие;
  • подростковые.

"Это фестиваль моей страны, поэтому мне важно, чтобы те проекты международные, в которых я снялся, чтобы они были представлены у меня дома. Мне это очень важно и мне очень приятно", — отметил украинский актер Роман Луцкий.

Гендиректор Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи отметил, что было очень трудно подготовить программу из-за того, что директор и координатор были мобилизованы весной.

"Нам было трудно готовить фестиваль. Эти последние годы мы не имеем никакой поддержки от города", — рассказал он.

Кроме того, есть проблема уничтожения кинотеатров в центре Киева — остался только "Жовтень".

"Было бы очень хорошо, чтобы культурный департамент города понял, что такое международный фестиваль, на который приезжают международные гости", — говорит Халпахчи.

Фестиваль, возникший в 1970 году как площадка для первых работ студентов, впоследствии расширился и приобрел статус международного.

Жюри оценивает режиссуру, сценарий, сюжет и актерскую работу. Особый акцент — на украинском кино и международных проектах о современных конфликтах. В частности, среди представленных работ есть "Renovations".

Однако несмотря на сложности, фестиваль до сих пор продолжается благодаря поддержке Госкино и бизнеса. Главной наградой является статуэтка "Скифский олень".

Киев кино фильм Украина фестиваль
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
