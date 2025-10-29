У Києві розпочався міжнародний кінофестиваль Молодість — що відомо

Люди в кінотеатрі. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві розпочався міжнародний фестиваль "Молодість". Покази відбуваються в кінотеатрі "Жовтень" та Будинку кіно.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі "Київський час" у середу, 29 жовтня.

Міжнародний фестиваль "Молодість" у Києві

У цьогорічній програмі є чимало проєктів, які були зняті спільно з Україною або за участі вітчизняних акторів.

Загалом відібрано 158 фільмів:

національні;

міжнародні;

короткометражні;

студентські;

підліткові.

"Це фестиваль моєї країни, тому мені важливо, щоб ті проєкти міжнародні, в яких я знявся, щоб вони були представлені в мене вдома. Мені це дуже важливо і мені дуже приємно", — зазначив український актор Роман Луцький.

Гендиректор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі зауважив, що було дуже важко підготувати програму через те, що директор і координатор були мобілізовані весною.

"Нам було важко готувати фестиваль. Ці останні роки ми не маємо жодної підтримки від міста", — розповів він.

Крім того, є проблема знищення кінотеатрів у центрі Києва — залишився лише "Жовтень".

"Було б дуже добре, щоб культурний департамент міста зрозумів, що таке міжнародний фестиваль, на який приїжджають міжнародні гості", — каже Халпахчі.

Фестиваль, що виник у 1970 році як майданчик для перших робіт студентів, згодом розширився та набув статусу міжнародного.

Журі оцінює режисуру, сценарій, сюжет і акторську роботу. Особливий акцент — на українському кіно та міжнародних проєктах про сучасні конфлікти. Зокрема, серед представлених робіт є "Renovations".

Однак попри складнощі, фестиваль досі триває завдяки підтримці Держкіно та бізнесу. Головною нагородою є статуетка "Скіфський олень".

