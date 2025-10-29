У Києві розпочався міжнародний кінофестиваль Молодість — що відомо

У Києві стартував міжнародний фестиваль "Молодість" — деталі
У Києві розпочався міжнародний фестиваль "Молодість". Покази відбуваються в кінотеатрі "Жовтень" та Будинку кіно.
Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі "Київський час" у середу, 29 жовтня.
Міжнародний фестиваль "Молодість" у Києві
У цьогорічній програмі є чимало проєктів, які були зняті спільно з Україною або за участі вітчизняних акторів.
Загалом відібрано 158 фільмів:
- національні;
- міжнародні;
- короткометражні;
- студентські;
- підліткові.
"Це фестиваль моєї країни, тому мені важливо, щоб ті проєкти міжнародні, в яких я знявся, щоб вони були представлені в мене вдома. Мені це дуже важливо і мені дуже приємно", — зазначив український актор Роман Луцький.
Гендиректор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі зауважив, що було дуже важко підготувати програму через те, що директор і координатор були мобілізовані весною.
"Нам було важко готувати фестиваль. Ці останні роки ми не маємо жодної підтримки від міста", — розповів він.
Крім того, є проблема знищення кінотеатрів у центрі Києва — залишився лише "Жовтень".
"Було б дуже добре, щоб культурний департамент міста зрозумів, що таке міжнародний фестиваль, на який приїжджають міжнародні гості", — каже Халпахчі.
Фестиваль, що виник у 1970 році як майданчик для перших робіт студентів, згодом розширився та набув статусу міжнародного.
Журі оцінює режисуру, сценарій, сюжет і акторську роботу. Особливий акцент — на українському кіно та міжнародних проєктах про сучасні конфлікти. Зокрема, серед представлених робіт є "Renovations".
Однак попри складнощі, фестиваль досі триває завдяки підтримці Держкіно та бізнесу. Головною нагородою є статуетка "Скіфський олень".
Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали підбірку з чотирьох фільмів трилерів-лабіринтів, які вразять завершенням.
А одним з найкращих психологічних трилерів цього року став фільм "Автобус у вогні", який заснований на реальних подіях.
Читайте Новини.LIVE!