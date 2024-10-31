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В Киеве стартовал отопительный сезон — сколько домов с теплом

31 октября 2024 12:28
Карина Приходько - Редактор
Отопительный сезон в Киеве — сколько домов с теплом
Отопительный сезон в Киеве. Иллюстративное фото: freepik.com
Карина Приходько - Редактор

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 30 октября в Киеве началось подключение жилых домов к теплу. По состоянию на утро 31 октября в столице дали отопление уже 16% жилищного фонда (около 1617 многоэтажек).

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram в четверг, 31 октября.

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Кличко отметил, что подключение к теплу всех домов будет продолжаться до семи дней, ведь в столице функционирует одна из самых больших систем централизованного теплоснабжения в Европе — 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 привлеченных в отопительном процессе котельных.

"Включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, потому что резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям. Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих", — говорится в сообщении.

Также он отметил, что отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался с 14 октября. Тепло в здания подается по индивидуальным заявкам их руководителей. В настоящее время к отоплению подключены 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

отопительный сезон в Киеве
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, в Верховной Раде заявили, что ситуация с теплом этой зимой будет отличаться от ситуации со светом. Поскольку генерация тепла в Украине децентрализована, это будет вопрос к решениям каждой отдельной городской власти.

Также мы писали, когда начнется отопительный сезон в разных регионах Украины и какие будут тарифы.

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