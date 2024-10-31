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У Києві стартував опалювальний сезон — скільки будинків з теплом

31 жовтня 2024 12:28
Карина Приходько - Редактор
Опалювальний сезон в Києві — скільки будинків з теплом
Опалювальний сезон в Києві. Ілюстративне фото: freepik.com
Карина Приходько - Редактор

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 30 жовтня у Києві розпочалося підключення житлових будинків до тепла. Станом на ранок 31 жовтня в столиці дали опалення вже 16% житлового фонду (близько 1617 багатоповерхівок). 

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram у четвер, 31 жовтня.  

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Опалювальний сезон у Києві

Кличко зазначив, що підключення до тепла всіх будинків триватиме до семи днів, адже у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі — 2,7 тис. км тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 залучених в опалювальному процесі котелень.

"Увімкнення опалення у коротші терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень. Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів", — йдеться у повідомленні. 

Також він зазначив, що опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався з 14 жовтня. Тепло до будівель подається за індивідуальними заявками їх керівників. Наразі до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

опалювальний сезон в Києві
Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що ситуація з теплом цієї зими буде відрізнятись від ситуації зі світлом. Оскільки генерація тепла в Україні децентралізована, то це буде питання до рішень кожної окремої міської влади. 

Також ми писали, коли почнеться опалювальний сезон у різних регіонах України та які будуть тарифи

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