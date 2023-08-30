В Киеве произошел скандал из-за доступа к укрытию: детали

Укрытие в столице. Фото архивное: Новини.LIVE

В Киеве в одном из районов произошла жесткая ссора из-за укрытия. Одна из местных жительниц заявила, что начнет караулить хранилище и не будет впускать лиц в нетрезвом состоянии. Однако такую идею не одобрили другие соседи.

Об этом сообщает местное издание Big Kyiv.

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Скандал из-за укрытия

Следовательно, скандал из-за укрытия произошел на столичной Троещине. Там в многоэтажках по адресу Викентия Беретти есть 3 укрытия. Около одного из них одна из местных жительниц стала требовать, чтобы люди соблюдали права нахождения в хранилище.

В разговор вмешалась другая соседка, между ними поднялся скандал. После словесных оскорблений первая обратилась с жалобой в группу для местных "Троещина".

"Неадекватная женщина угрожает всем, что вызовет полицию и будет проверять документы, потому что ее укрытие, типа она с коллегой его организовала и имеет право кого-то не пускать. Придиралась ко всем, что там пить нельзя, предупреждала заранее приходящих, аргументируя "были инциденты. Занимать место можно только с его разрешения, потому что "мы здесь уже как семья и здесь все наше. Нужно пытаться перед тем, как занимать место". Не ведитесь, это все государственное", — написала женщина.

По ее словам, женщина, решившая навести порядок в укрытии, жестко разговаривала еще с одной соседкой, которая попросила не кричать и не будить детей.

Впоследствии в спор вмешалась еще одна жительница района, которая согласилась помочь в чате у хранилища и предложила следить за порядком вдвоем.

"Короче, терпение всем, если встретите то быдло. Не ведитесь на провокации, берегите нервы. В идеале, поставить их на место надо, потому что это реально жесть", — написала автор жалобы.

Напомним, киевляне должны иметь круглосуточный доступ к укрытиям в столичных учебных заведениях. Такое решение принял Совет обороны Киева.