У Києві стався скандал через доступ до укриття: деталі

Укриття в столиці. Фото архівне: Новини.LIVE

У Києві в одному з районів сталася жорстка сварка через укриття. Одна з місцевих жительок заявила, що почне чатувати сховище і не впускатиме осіб у нетверезому стані. Однак, таку ідею не схвалили інші сусіди.

Про це повідомляє місцеве видання Big Kyiv.

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Скандал через укриття

Відтак, скандал через укриття стався на столичній Троєщині. Там у багатоповерхівках за адресою Вікентія Беретті є 3 укриття. Біля одного з них одна з місцевих мешканок почала вимагати дотримуватися прав перебування у сховищі.

У розмову втрутилася інша сусідка, між ними зчинився скандал. Після словесних образ перша звернулася зі скаргою до групи для місцевих "Троєщина".

"Неадекватна жіночка погрожує всім, що викличе поліцію та буде перевіряти документи, бо то її укриття, типу вона з коліжанкою його організувала і має право когось не пускати. Чіплялась до всіх, що там пити не можна, попепереджала заздалегідь тих, хто приходив, аргументуючи "были инциденты. Займати місце можна лише з її дозволу, бо "мы тут уже, как семья и здесь все наше. Нужно спрашивать перед тем, как занимать место". Не ведіться, то все державне", — написала жінка.

За її словами, жінка, яка вирішила навести лад в укритті жорстко розмовляла ще з однією сусідкою, яка попросила не кричати й не будити дітей.

Згодом у суперечку втрутилася ще одна мешканка району, яка погодилася допомогти в чатуванні біля сховища та запропонувала слідкувати за порядком вдвох.

"Коротше, терпіння всім, якщо зустрінете те бидло. Не ведіться на провокації, бережіть нерви. В ідеалі, поставити їх на місце треба, бо то реально жесть", — написала авторка скарги.

Нагадаємо, кияни повинні мати цілодобовий доступ до укриттів у столичних закладах освіти. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.