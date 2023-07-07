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В Киеве произошел сбой в работе уведомлений о тревоге

7 июля 2023 22:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве 7 июля произошел сбой в работе уведомлений о тревоге
Уведомление о воздушной тревоге в Киеве. Фото: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Киевская городская военная администрация предупредила, что временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице. Это связано со сбоем в работе системы оповещения.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

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"Киевская городская военная администрация временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями", — говорится в сообщении.

В КМВА призывают жителей города отнестись с пониманием и следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".

Сообщение о сбое оповещения о воздушной тревоге
Сообщение о сбое оповещения о воздушной тревоге

Уведомления на телефоны

Стоит отметить, что сегодня вечером во время воздушной тревоги жители Киева получили уведомления на телефоны. 

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Уведомление о тревоге

Напомним, сегодня вечером, 7 июля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время наблюдается активность вражеских истребителей МиГ-31. Тревога продолжалась примерно 30 минут.

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