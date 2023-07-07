У Києві 7 липня стався збій в роботі сповіщень про тривогу

Сповіщення про повітряну тривогу у Києві. Фото: google.com

Київська міська військова адміністрація попередила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог у столиці. Це пов'язано зі збоєм у роботі системи сповіщень.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

Читайте також:

Що відомо

"Київська міська військова адміністрація тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликають жителів міста поставитися з розумінням та стежити за повідомленнями про тривоги в додатку "Київ Цифровий".

Повідомлення про збій сповіщення про повітряну тривогу

Сповіщення на телефони

Варто зазначити, що сьогодні ввечері під час повітряної тривоги жителі Києва отримали сповіщення на телефони.

Сповіщення про тривогу

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 7 липня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі спостерігається активність ворожих винищувачів МіГ-31. Тривога тривала приблизно 30 хвилин.