У Києві 7 липня стався збій в роботі сповіщень про тривогу

У Києві стався збій в роботі сповіщень про тривогу
Київська міська військова адміністрація попередила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог у столиці. Це пов'язано зі збоєм у роботі системи сповіщень.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
Що відомо
"Київська міська військова адміністрація тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями", — йдеться у повідомленні.
У КМВА закликають жителів міста поставитися з розумінням та стежити за повідомленнями про тривоги в додатку "Київ Цифровий".
Сповіщення на телефони
Варто зазначити, що сьогодні ввечері під час повітряної тривоги жителі Києва отримали сповіщення на телефони.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 7 липня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі спостерігається активність ворожих винищувачів МіГ-31. Тривога тривала приблизно 30 хвилин.