В Киеве студенты устроили громкую вечеринку во время комендантского часа

Вечеринка в Киеве. Фото иллюстративное. Фото: Unsplash

Студенты-первокурсники устроили шумную вечеринку во время комендантского часа в Шевченковском районе Киева в ночь на 28 октября. Полиция прибыла на место инцидента и доставила в участок 97 участников вечеринки.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на полицию Киева.

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Сообщается, что полиция выявила нарушение в ходе ночного патрулирования.

"В указанном месте находилось заброшенное здание, а именно на его третьем этаже отмечались новые члены академического сообщества", — уточнили в заявлении.

Всего было задержано 97 участников события, среди которых 34 еще не достигли совершеннолетия.

Ответственным за организацию мероприятия были выписаны протоколы за: "Доведение подростков до состояния алкогольного опьянения", "Пренебрежение законами и правилами по соблюдению покоя и порядка в городе", а также четыре протокола за "Употребление алкоголя в местах, где это запрещено, или публичное появление в нетрезвом состоянии".

Семьи задержанных несовершеннолетних были проинформированы и прошли профилактическое обсуждение с правоохранителями.

Напомним, что Верховная рада зарегистрировала законопроект по установлению административной ответственности за нарушение комендантского часа. Его согласовали с Национальной полицией и Министерством внутренних дел.