У Києві студенти влаштували гучну вечірку під час комендантської години
Студенти-першокурсники влаштували гучну вечірку під час комендантської години у Шевченківському районі Києва у ніч проти 28 жовтня. Поліція прибула на місце інциденту та доставила до ділянки 97 учасників вечірки.
Про це повідомляє ТСН із посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про вечірку під час комендантської години у Києві
Повідомляється, що поліція виявила порушення під час нічного патрулювання.
"У вказаному місці знаходилася покинута будівля, а саме на її третьому поверсі відзначалися нові члени академічної спільноти", — уточнили в заяві.
Усього було затримано 97 учасників події, серед яких 34 ще не досягли повноліття.
Відповідальним за організацію заходу було виписано протоколи за: "Доведення підлітків до стану алкогольного сп'яніння", "Нехтування законами та правилами щодо дотримання спокою та порядку в місті", а також чотири протоколи за "Вживання алкоголю в місцях, де це заборонено, або публічна поява у нетверезому стані".
Сім'ї затриманих неповнолітніх було поінформовано та пройшли профілактичне обговорення з правоохоронцями.
Нагадаємо, що Верховна рада зареєструвала законопроєкт щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Його погодили з Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ.
Читайте Новини.LIVE!