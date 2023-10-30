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У Києві студенти влаштували гучну вечірку під час комендантської години

30 жовтня 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві студенти влаштували гучну вечірку під час комендантської години
Вечірка у Києві. Фото ілюстративне. Фото: Unsplash
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Студенти-першокурсники влаштували гучну вечірку під час комендантської години у Шевченківському районі Києва у ніч проти 28 жовтня. Поліція прибула на місце інциденту та доставила до ділянки 97 учасників вечірки.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на поліцію Києва.

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Повідомляється, що поліція виявила порушення під час нічного патрулювання.

"У вказаному місці знаходилася покинута будівля, а саме на її третьому поверсі відзначалися нові члени академічної спільноти", — уточнили в заяві.

Усього було затримано 97 учасників події, серед яких 34 ще не досягли повноліття.

Відповідальним за організацію заходу було виписано протоколи за: "Доведення підлітків до стану алкогольного сп'яніння", "Нехтування законами та правилами щодо дотримання спокою та порядку в місті", а також чотири протоколи за "Вживання алкоголю в місцях, де це заборонено, або публічна поява у нетверезому стані".

Сім'ї затриманих неповнолітніх було поінформовано та пройшли профілактичне обговорення з правоохоронцями.

Нагадаємо, що Верховна рада зареєструвала законопроєкт щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Його погодили з Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ.

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