Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года arrow

В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

31 декабря 2024 15:54
Аркадий Пастула - Редактор
Студенты нашли уникальную ленту Карл Бруннер, созданную в 1936 году
Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre
Аркадий Пастула - Редактор

Студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Алик Дарман и Владимир Прилуцкий нашли в архиве ленту  "Карл Бруннер". Она была создана в 1936 году.

Об этом сообщает "Довженко-Центр" в Telegram во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Ценная находка студентов

Фильм, снятый на Одесской кинофабрике "Украинфильм", студенты передали в Фильмофонд Центра. В найденной фильмокопии отсутствует фонограмма, которую сейчас ищут.

"Карл Бруннер" был снят режиссерами Алексеем Маслюковым и Мечиславой Маевской по сценарию венгерского писателя и теоретика кино Белы Балажа.

Лента "Карл Бруннер", которую нашли в Киеве
Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

Операторами фильма работали Михаил Козубенко и Евгений Славинский, который снимал первые фильмы ВУФКУ. "Карл Бруннер" вышел на экраны 13 октября 1936 года в двух вариантах — для взрослой и детской аудитории.

Он получил популярность среди зрителей на кинофестивале в Донецке, но получил критические отзывы от российской газеты и украинского журнала.

В Киеве нашли легендарную ленту "Карл Бруннер"
Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

Несмотря на критику, режиссеры продолжили работать в детском кино. Они создали еще несколько фильмов на Киевской и Ялтинской киностудиях.

Ценная лента "Карл Бруннер"
Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

"Найденная пленка позволит тщательнее исследовать и лучше понять украинское кино 1930-х годов, в частности детские и приключенческие фильмы того времени, их жанровую и пропагандистскую составляющую", — говорится в сообщении.

null
Пост "Довженко-Центр". Фото: скриншот
null
Пост "Довженко-Центр". Фото: скриншот

Напомним, в течение 2024 года украинские режиссеры выпустили ряд увлекательных фильмов с разнообразными сложными сюжетами и яркими поворотами событий. Редакция Новини.LIVE подобрала подборку фильмов, которые стоит увидеть каждому.

Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в съемках украинского фильма "Поезд в 31 декабря".

Киев украинцы студенты фильм Украина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

15:38 Удар по Льгову — СМИ сообщают о погибших военных РФ

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

15:38 Удар по Льгову — СМИ сообщают о погибших военных РФ

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия