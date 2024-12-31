Студенты нашли уникальную ленту Карл Бруннер, созданную в 1936 году

Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

Студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Алик Дарман и Владимир Прилуцкий нашли в архиве ленту "Карл Бруннер". Она была создана в 1936 году.

Об этом сообщает "Довженко-Центр" в Telegram во вторник, 31 декабря.

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Фильм, снятый на Одесской кинофабрике "Украинфильм", студенты передали в Фильмофонд Центра. В найденной фильмокопии отсутствует фонограмма, которую сейчас ищут.

"Карл Бруннер" был снят режиссерами Алексеем Маслюковым и Мечиславой Маевской по сценарию венгерского писателя и теоретика кино Белы Балажа.

Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

Операторами фильма работали Михаил Козубенко и Евгений Славинский, который снимал первые фильмы ВУФКУ. "Карл Бруннер" вышел на экраны 13 октября 1936 года в двух вариантах — для взрослой и детской аудитории.

Он получил популярность среди зрителей на кинофестивале в Донецке, но получил критические отзывы от российской газеты и украинского журнала.

Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

Несмотря на критику, режиссеры продолжили работать в детском кино. Они создали еще несколько фильмов на Киевской и Ялтинской киностудиях.

Лента "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

"Найденная пленка позволит тщательнее исследовать и лучше понять украинское кино 1930-х годов, в частности детские и приключенческие фильмы того времени, их жанровую и пропагандистскую составляющую", — говорится в сообщении.

Пост "Довженко-Центр". Фото: скриншот

Пост "Довженко-Центр". Фото: скриншот

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