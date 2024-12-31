Студенти знайшли унікальну стрічку Карл Бруннер, створену у 1936 році

У Києві студенти знайшли стрічку Карл Бруннер 1936 року
Студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Алік Дарман і Володимир Прилуцький знайшли в архіві стрічку "Карл Бруннер". Вона була створена у 1936 році.
Про це повідомляє "Довженко-Центр" у Telegram у вівторок, 31 грудня.
Цінна знахідка студентів
Фільм, знятий на Одеській кінофабриці "Українфільм", студенти передали до Фільмофонду Центру. У знайденій фільмокопії відсутня фонограма, яку наразі шукають.
"Карл Бруннер" був знятий режисерами Олексієм Маслюковим і Мечиславою Маєвською за сценарієм угорського письменника та теоретика кіно Бели Балажа.
Операторами фільму працювали Михайло Козубенко та Євгєній Славінський, який знімав перші фільми ВУФКУ. "Карл Бруннер" вийшов на екрани 13 жовтня 1936 року в двох варіантах — для дорослої та дитячої аудиторії.
Він здобув популярність серед глядачів на кінофестивалі в Донецьку, але отримав критичні відгуки від російської газети та українського журналу.
Попри критику, режисери продовжили працювати в дитячому кіно. Вони створили ще декілька фільмів на Київській та Ялтинській кіностудіях.
"Віднайдена плівка дозволить ретельніше дослідити і краще зрозуміти українське кіно 1930-их років, зокрема дитячі і пригодницькі фільми того часу, їхню жанрову і пропагандистську складову", — йдеться у повідомленні.
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