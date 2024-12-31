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У Києві студенти знайшли стрічку Карл Бруннер 1936 року

31 грудня 2024 15:54
Аркадій Пастула - Редактор
Студенти знайшли унікальну стрічку Карл Бруннер, створену у 1936 році
Стрічка "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre
Аркадій Пастула - Редактор

Студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Алік Дарман і Володимир Прилуцький знайшли в архіві стрічку "Карл Бруннер". Вона була створена у 1936 році.

Про це повідомляє "Довженко-Центр" у Telegram у вівторок, 31 грудня.

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Цінна знахідка студентів

Фільм, знятий на Одеській кінофабриці "Українфільм", студенти передали до Фільмофонду Центру. У знайденій фільмокопії відсутня фонограма, яку наразі шукають.

"Карл Бруннер" був знятий режисерами Олексієм Маслюковим і Мечиславою Маєвською за сценарієм угорського письменника та теоретика кіно Бели Балажа.

Стрічка "Карл Бруннер", яку знайшли в Києві
Стрічка "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

Операторами фільму працювали Михайло Козубенко та Євгєній Славінський, який знімав перші фільми ВУФКУ. "Карл Бруннер" вийшов на екрани 13 жовтня 1936 року в двох варіантах — для дорослої та дитячої аудиторії.

Він здобув популярність серед глядачів на кінофестивалі в Донецьку, але отримав критичні відгуки від російської газети та українського журналу.

У Києві знайшли легендарну стрічку "Карл Бруннер"
Стрічка "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

Попри критику, режисери продовжили працювати в дитячому кіно. Вони створили ще декілька фільмів на Київській та Ялтинській кіностудіях.

Цінна стрічка "Карл Бруннер"
Стрічка "Карл Бруннер". Фото: t.me/dovzhenko_centre

"Віднайдена плівка дозволить ретельніше дослідити і краще зрозуміти українське кіно 1930-их років, зокрема дитячі і пригодницькі фільми того часу, їхню жанрову і пропагандистську складову", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Довженко-Центр". Фото: скриншот
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Допис "Довженко-Центр". Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом 2024 року українські режисери випустили низку захопливих фільмів з різноманітними складними сюжетами та яскравими поворотами подій. Редакція Новини.LIVE підібрала підбірку фільмів, які варто побачити кожному.

Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон взяв участь у зйомках українського фільму "Потяг у 31 грудня". 

Київ українці студенти фільм Україна

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