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В Киеве суд конфисковал имущество российского дизайнера Лебедева

11 июля 2023 10:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве суд конфисковал имущество российского дизайнера Лебедева
Пропагандист, русский дизайнер Артеми Лебедев. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиры в Киеве, принадлежащие российскому дизайнеру Артемию Лебедеву. Мужчина находится в санкционном списке с января 2023, он открыто распространяет антиукраинскую позицию и систематически посещает временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Отмечается, что ВАСК удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского пропагандиста Артемия Лебедева.

Таким образом, для дохода государства было взыскано две квартиры в Киеве: площадью 138 квадратов на Ярвалу и 193 квадрата на Саксаганского.

"Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полноматсабного вторжения РФ" , — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц России. Украинский лидер подписал соответствующий указ.

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