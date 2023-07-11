В Киеве суд конфисковал имущество российского дизайнера Лебедева

Пропагандист, русский дизайнер Артеми Лебедев. Фото: google.com

Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиры в Киеве, принадлежащие российскому дизайнеру Артемию Лебедеву. Мужчина находится в санкционном списке с января 2023, он открыто распространяет антиукраинскую позицию и систематически посещает временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Читайте также:

У пропагандиста конфисковали квартиры

Отмечается, что ВАСК удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского пропагандиста Артемия Лебедева.

Таким образом, для дохода государства было взыскано две квартиры в Киеве: площадью 138 квадратов на Ярвалу и 193 квадрата на Саксаганского.

"Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полноматсабного вторжения РФ" , — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц России. Украинский лидер подписал соответствующий указ.