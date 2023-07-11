В Киеве суд конфисковал имущество российского дизайнера Лебедева
Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиры в Киеве, принадлежащие российскому дизайнеру Артемию Лебедеву. Мужчина находится в санкционном списке с января 2023, он открыто распространяет антиукраинскую позицию и систематически посещает временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
У пропагандиста конфисковали квартиры
Отмечается, что ВАСК удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского пропагандиста Артемия Лебедева.
Таким образом, для дохода государства было взыскано две квартиры в Киеве: площадью 138 квадратов на Ярвалу и 193 квадрата на Саксаганского.
"Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полноматсабного вторжения РФ" , — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц России. Украинский лидер подписал соответствующий указ.