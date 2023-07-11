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У Києві суд конфіскував майно російського дизайнера Лєбєдєва

11 липня 2023 10:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві суд конфіскував майно російського дизайнера Лєбєдєва
Пропагандист, російський дизайнер Артемі Лєбєдєв. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Вищий антикорупційний суд конфіскував квартири в Києві, які належать російському дизайнеру Артемі Лєбєдєву. Чоловік перебуває в санкційному списку з січня 2023 року, він відкрито поширює антиукраїнську позицію та систематично відвідує тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Зазначається, що ВАСК задовольнив позов Мін’юсту про стягнення активів російського пропагандиста Артемія Лєбедєва.

Таким чином для доходу держави було стягнуто дві квартири в Києві: площею 138 квадратів на ЯрВалу та 193 квадрати на Саксаганського.

"Перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, іншу він переписав на свого товариша програміста за декілька місяців до початку повноматсабного вторгнення РФ", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 юридичних осіб Росії. Український лідер підписав відповідний указ.

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