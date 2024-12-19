В Киеве Голосеевский суд наказал мужчину за убийство своей бабушки

В Киеве суд наказал мужчину, который убил свою бабушку из-за супа
В Киеве суд вынес приговор 23-летнему мужчине. Он жестоко убил родную бабушку ножом.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Зарезал бабушку из-за невкусного супа
Прокуратура доказала, что мужчина, проживавший с 65-летней бабушкой, во время ссоры нанес ей несколько ударов кулаками по лицу и телу. Избитая женщина, оставшись в беспомощном состоянии, переползла в ванную, где лежала.
Внук взял нож и нанес ей 11 ножевых ударов. От полученных ранений пенсионерка скончалась.
После преступления злоумышленник вынес нож из квартиры, вошел в заброшенное помещение неподалеку и заснул. Там его и задержала полиция.
Свои действия мужчина объяснил тем, что ему не понравился суп, приготовленный бабушкой. Кроме того, он находился под действием марихуаны, что вызвало у него раздражение.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.
Напомним, в Николаевской области трое жителей окажутся в суде из-за жестокой пытки и убийства односельчанина.
Также в Одесской области будут судить мужчину, устроившего самосуд над своим обидчиком.
Читайте Новини.LIVE!