У Києві Голосіївський суд покарав чоловіка за вбивство своєї бабусі

Ніж у руці. Фото ілюстративне: Pixabay

У Києві суд виніс вирок 23-річному чоловіку. Він жорстоко вбив рідну бабусю ножем.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Прокуратура довела, що чоловік, який проживав із 65-річною бабусею, під час сварки завдав їй кілька ударів кулаками по обличчю та тілу. Побита жінка, залишившись у безпорадному стані, переповзла до ванної кімнати, де залишалася лежати.

Речові докази у квартирі. Фото: Київська міська прокуратура

Натомість онук узяв ніж і завдав їй 11 ножових ударів. Від отриманих поранень пенсіонерка померла.

Після злочину зловмисник виніс ніж із квартири, зайшов до покинутого приміщення неподалік і заснув. Там його й затримала поліція.

Свої дії чоловік пояснив тим, що йому не сподобався суп, приготований бабусею. Крім того, він перебував під дією марихуани, що викликало у нього роздратування.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві та засудив його до дев'яти років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Миколаївщині троє мешканців опиняться в суді через жорстоке катування та вбивство односельця.

Також в Одеській області судитимуть чоловіка, який влаштував самосуд над своїм кривдником.