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В Киеве суд наказал мужчину за удар товарища кулаком в лицо

31 декабря 2024 08:38
Виктория Козырь - редактор
Суд в Киевской области оштрафовал мужчину за драку
Молоток судьи Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Киево-Святошинский суд признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений. Осужденный ударил кулаком в лицо другого и теперь должен заплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре Киево-Святошинского суда Киевской области, опубликованном на Opendatabot.

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Суд установил, что 2 ноября 2024 года обвиняемый нанес удар кулаком в область брови другому лицу на фоне конфликта. Эти действия повлекли забойную рану, которая нуждалась в кратковременном лечении.

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Приговор предусматривает наказание в виде штрафа в 1700 гривен.

Обстоятельством, смягчившим наказание, стало искреннее раскаяние обвиняемого. Также известно, что мужчина на учете у врача психиатра и врача-нарколога не состоит, официально не работает, имеет постоянное место регистрации и проживания, ранее судимый.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока на подачу апелляционной жалобы, если таковая не будет подана.

Напомним, на Черниговщине в суде избрали наказание для мужчины, который не явился в ТЦК из-за запрета матери.

А во Львове суд наказал мужчину, который избил другого из-за рыбалки.

Киев драка суд судебные решения

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