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У Києві суд покарав чоловіка за удар товариша кулаком в лице

31 грудня 2024 08:38
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд у Київській області оштрафував чоловіка за бійку
Молоток судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Києво-Святошинський суд визнав чоловіка винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень. Засуджений вдарив кулаком в лице іншого і тепер має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку Києво-Святошинського суду Київської області, який опублікували на Opendatabot.

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Суд встановив, що 2 листопада 2024 року обвинувачений завдав удару кулаком в область брови іншій особі на тлі конфлікту. Ці дії спричинили забійну рану, яка потребувала короткочасного лікування.

Обвинувачений повністю визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Вирок передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

Обставиною, що пом’якшила покарання, стало щире каяття обвинуваченого. Також відомо, що чоловік на обліку у лікаря психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, офіційно не працює, має постійне місце реєстрації та проживання, раніше не судимий.

Вирок набере законної сили після завершення строку на подання апеляційної скарги, якщо така не буде подана.

Нагадаємо, на Чернігівщині у суді обрали покарання для чоловіка, який не з'явився до ТЦК через заборону матері.

А у Львові суд покарав чоловіка, який побив іншого через риболовлю.

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