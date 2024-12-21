В Киеве приговорили к 12 годам мужчину за изнасилование ребенка

Суд. Фото: Freepik

Киевский районный суд объявил приговор 27-летнему мужчине. Он изнасиловал 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Угрожал ребенку и изнасиловал его

Прокурор доказал в суде, что обвиняемый 27-летний мужчина виновен в преступлении. Как установило следствие, он совершил преступление в июле 2022 года. Тогда мать ребенка попросила соседа помочь перенести вещи из квартиры.

Мужчина согласился помочь. Когда он поднялся с девочкой в квартиру, он заметил, что никого в помещении нет и начал угрожать ребенку, а потом изнасиловал. Девочка обо всем рассказала матери.

"Приговором Днепровского районного суда г. Киева мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы. Также сведения о нем будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", — сообщили в прокуратуре.

Тем временем до вступления приговора в силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, в Одесской области 25-летний мужчина ворвался в чужое жилье и изнасиловал 9-летнего ребенка.

А во Франции закончилось судебное разбирательство скандального дела в отношении мужчины, который десять лет позволял незнакомцам насиловать его жену.