У Києві засудили до 12 років чоловіка за зґвалтування дитини

Суд. Фото: Freepik

Київський районний суд оголосив вирок 27-річному чоловіку. Він зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Погрожував дитині та зґвалтував її

Прокурор довів в суді, що обвинувачений 27-річний чоловік винен у злочині. Я встановило слідство він скоїв злочин у липні 2022 року. Тоді матір дитини попросила сусіда допомогти перенести речі з квартири.

Чоловік погодився допомогти. Коли він піднявся з дівчинкою в квартиру, він помітив, що нікого в приміщенні немає та почав погрожувати дитині, а потім зґвалтував. Дівчинка про все розповіла матері.

"Вироком Дніпровського районного суду м. Києва чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі. Також відомості про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", — повідомили в прокуратурі.

Тим часом до набуття чинності вироку чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, в Одеській області 25-річний чоловік вдерся до чужої оселі та зґвалтував 9-річну дитину.

А у Франції закінчився судовий розгляд скандальної справи щодо чоловіка, який десять років дозволяв чужинцям ґвалтувати його непритомну дружину.