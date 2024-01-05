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В Киеве суд вернул женщине немалую сумму денег, которую отобрал у нее ПриватБанк

5 января 2024 15:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве суд вернул женщине немалую сумму денег, которую отобрал у нее ПриватБанк
Люди возле банкомата ПриватБанка. Фото: Vector
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

ПриватБанк списал со счета жительницы Киева 272250 гривен. Об этом она узнала из сообщения от финучреждения. Однако ей удалось вернуть свои средства, обратившись в суд.

Об этом идет речь в решении Печерского районного суда Киева, сообщает Інформатор.UA.

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Женщина в 2022 году пользовалась двумя открытыми в АО КБ "ПриватБанк" карточными счетами. 18 июня 2022 без женщины средства в иностранной валюте перевели в гривну и провели 11 платежных операций по списанию средств.

Каждая операция проводилась на сумму 24 750 гривен. Общая сумма средств, списавшихся со счета клиентки, составила 272 250 гривен.

Женщина узнала о незаконных платежных операциях по сообщению от ПриватБанка, поступившему на электронную почту. Ей сообщили, что блокировка состоялась из-за сомнительных операций, которые якобы проводила женщина. При этом до момента списания женщина не получала от финучреждения никаких запросов по списанию средств со счета.

На обращение клиентки в августе 2022 года с заявлением о списании средств АО КБ "ПриватБанк" сообщил ей, что все спорные операции по карточному счету совершили с помощью карты, добавленной в сервис Google Pay. Отмечалось, что все операции через систему Приват24 осуществили с помощью дистанционных распоряжений, оформленных клиенткой.

"Указанные операции оформлены и подтверждены должным образом, в связи с чем отсутствуют основания для возврата клиентке средств", — отметили в ПриватБанке.

Решение суда

Женщина обратилась в суд, после рассмотрения дела удовлетворивший ее иск. В результате с ПриватБанка взыщут в пользу женщины средства в сумме 272 250 гривен.

"Ссылка стороны ответчика о том, что спорные операции произошли по вине истицы не подтверждены надлежащими доказательствами", — заявили в суде.

Ранее мы сообщали, что клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" смогут получать SWIFT-переводы попроще. Теперь не взимают дополнительную комиссию еще с двух валют через Citibank EUROPE PLC.

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