У Києві суд повернув жінці чималу суму грошей, яку відібрав у неї ПриватБанк

Люди біля банкомату ПриватБанка. Фото: Vector

ПриватБанк списав з рахунку мешканки Києва 272 250 гривень. Про це вона дізналася з повідомлення від фінустанови. Проте їй вдалося повернути свої кошти, звернувшись до суду.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва, повідомляє Інформатор.UA.

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Жінка у 2022 році користувалась двома відкритими в АТ КБ "ПриватБанк" картковими рахунками. 18 червня 2022 року без відома жінки кошти в іноземній валюті перевели у гривню та провели 11 платіжних операцій зі списання коштів.

Кожна операція проводилася була на суму 24 750 гривень. Загальна сума коштів, які списали з рахунку клієнтки, становила 272 250 гривень.

Жінка дізналась про незаконні платіжні операції з повідомлення від ПриватБанку, яке надійшло на електронну пошту. Їй повідомили, що блокування відбулося через сумнівні операції, які нібито проводила жінка. При цьому, до моменту списання жінка не отримувала від фінустанови ніяких запитів щодо списання коштів з рахунку.

На звернення клієнтки в серпні 2022 року із заявою щодо списання коштів АТ КБ "ПриватБанк" повідомив їй, що всі спірні операції за картковим рахунком здійснили за допомогою картки, яку додали до сервісу Google Pay. Наголошувалось, що всі операції через систему "Приват24" здійснили за допомогою дистанційних розпоряджень, оформлених клієнткою.

"Вказані операції оформлені та підтверджені належним чином, у зв'язку з чим відсутні підстави для повернення клієнтці коштів", — наголосили у ПриватБанку.

Рішення суду

Жінка звернулася до суду, який після розгляду справи задовольнив її позов. Внаслідок цього з ПриватБанку стягнуть на користь жінки кошти в сумі 272 250 гривень.

"Посилання сторони відповідача про те, що спірні операції відбулись з вини позивачки не підтверджені належними доказами", — заявили у суді.

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