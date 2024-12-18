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В Киеве суд принял решение о собственности на Усадьбу Дмитриева

18 декабря 2024 09:22
Евгения Брюховецкая - редактор
Усадьбу Дмитриева оставили в собственности застройщика – решение суда
Усадьба Дмитриева. Фото: bzh.life
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве Хозяйственный суд отказался отменять право собственности частного предприятия на комплекс достопримечательностей Усадьба Дмитриева. Он расположен по улице Хорива, 2.

Об этом сообщил телохранитель Дмитрий Перов в Facebook.

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Детали дела

В ноябре 2021 года Киевская городская прокуратура отменила право собственности и вернула в коммунальную собственность усадьбу Дмитриева из-за того, что частное предприятие "Конвалія-Нерухомість" не заботилось о достопримечательностях — намеренно разобрало крышу над зданиями комплекса и способствовало его разрушению.

Также известно, что регистрация права собственности была без осуществлена без достаточных правовых оснований, поскольку по условиям договора компания могла зарегистрировать объект только после завершения его реставрации.

Верховный Суд подтвердил преднамеренное доведение памятников до разрушения и вернул их громаде, а уже в июне 2023 года застройщик снова зарегистрировал право собственности на достопримечательности.

Решение суда

На этот раз адвокат компании заявил, что суд якобы не может признавать вину в разрушении достопримечательностей, пока другой суд не установит, остаются ли эти дома памятками.

Предприятие обратилось за экспертизой, а суд принял новое решение, которое не подлежит обжалованию, — что эти здания не являются достопримечательностями.

Защитник достопримечательностей рассказал, что судья Наталья Ягичева известна помощью с выводом денег и имущества объявленного в розыск судьи времен Януковича Виктора Татькова. Также недавно своим решением она передала под строительство часть Китаивского археологического комплекса и участки в охранной зоне Нацпарка "Голосеевский".

Отметим, что Усадьба Дмитриева состоит из пяти домов начала XIX века и принадлежала киевскому купцу второй гильдии Ивану Николаевичу Дмитриеву. Каждое из зданий было построено в разное время начиная с 30-х годов XIX века и заканчивая 1897 годом.

Напомним, суд рассмотрел дело о перестройке летнего кинотеатра в Ивано-Франковске. Часть его здания раньше подарили предприятию из Львова.

Также мы писали, что во Львове демонтируют рынок "Светлица" из-за реконструкции улицы Миколайчука. Город выделит новый участок для построек предпринимателей.

Киев суд памятник архитектуры строительство судебные решения

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